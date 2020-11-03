Масштабные учения для студентов прошли в Сибири

В Кемерово на базе государственного медицинского университета при поддержке Федерального агентства по делам молодежи прошел Всероссийский молодежный образовательный форум «Вектор спасения – Сибирь», собравший 100 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей.

В основу лекций и полевых учений легли: организация пунктов временного размещения для пострадавших, использование беспилотных летательных аппаратов в спасательном деле и особенности аварийно-спасательных водолазных работ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Студенты-спасатели на практике ликвидировали последствия глобальной катастрофы, максимально реалистично воссозданной инструкторами ВСКС и Центра подготовки и переподготовки добровольных студенческих спасформирований МИРЭА.

Поднявшись «по тревоге», добровольцы получили вводные данные о том, что произошло землетрясение и нужно ликвидировать его последствия. Под руководством инструкторов студенты-спасатели организовывали пункт временного размещения и госпиталь, разбирали завалы, извлекали из них пострадавших, моментально оказывая им первую помощь, работали на ДТП, ликвидировали розлив нефти в водоеме, проводили поисково-спасательные работы в непригодной для дыхания среде и многое другое. В завершении всех действий инструкторы учений провели детальный разбор действий участников.

«Вектор спасения – это отличная школа, которая придает уверенность в себе, в своих силах. Больше всего мне понравилась тема по управлению беспилотниками и использованию газодымозащиты. На учениях запомнились прохождение задымленной камеры, работа по спасению на высоте и разбор завалов разрушенного дома. Я получила много новых важных знаний, познакомилась с интересными людьми. Впечатлила организация форума – взрывы, поведение статистов – все было очень реалистично!», – рассказала доброволец Кемеровского регионального отделения ВСКС Елизавета Чудова.