«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших людей

Соцсеть «ВКонтакте» начала ставить специальные пометки на страницах умерших пользователей.

«Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись «Страница умершего человека», – рассказали РИА «Новости» в компании.

Информацию об уходе из жизни пользователя смогут подать его родственники, обратившись в службу поддержки соцсети. По их желанию страницу можно будет удалить или оставить на память.

Во втором случае страница получит специальную пометку, которая будет видна только внутри профиля – в поиске и списках пользователей она будет выглядеть как обычная страница.

В 2016 году депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов предложил главе Роскомнадзора маркировать аккаунты умерших людей в социальных сетях и ограничивать их функционал.