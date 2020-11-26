Украинское спасательное судно тонет на причале в Одесской области

Судно «Аметист» Морской поисково-спасательной службы тонет на причале в Одесской области Украины, вокруг него образовалось пятно нефтепродуктов, сообщили СМИ.

«Судно «Аметист» Морской поисково-спасательной службы... тонет на причале этого ведомства в поселке Александровка, что под Черноморском... Вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на одесское издание «Думская».

Судно начало уходить под воду примерно в 16.00 (17.00) в среду.

Как сообщили в Морской поисково-спасательной службе, на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла, неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

«Аметист» представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип «Напористый». Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе предприятия «Морская поисково-спасательная служба».