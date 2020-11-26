«ЭпиВакКорона» поступила в регионы для клинических исследований

Вакцина «ЭпиВакКорона», созданная научным центром «Вектор», поступила в медицинские учреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщает Роспотребнадзор.

«Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что клинические базы начали набор добровольцев. Всего в отборе примут участие 4 тыс. добровольцев, 3 тыс. будут допущены до проведения исследований. Принять участие в исследованиях могут желающие старше 18 лет.

Напомним, во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека отметила, что 18 ноября получено разрешение Министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона», параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.