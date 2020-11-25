В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 73 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 8603 человек.

Днем ранее в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 отметил, что по сравнению с весной ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.