Шведский институт выделил 140 млн рублей на пропаганду ЛГБТ в России

Шведский институт выделил более 140 млн рублей на демократизацию России, которая включает в себя популяризацию идей ЛГБТ и стимулирование правозащитной деятельности.

Так, 1 июня был запущен проект Right to education through art as a bridge to sustainability and equality. Он призван продвигать идеи гендерного равенства и правозащитную деятельность посредством видеороликов, передает «Ридус».

Кроме того, с апреля 2019-го стартовала кампания, пропагандирующая взгляды ЛГБТ-сообщества. В ней приняла участие организация «Московское сообщество ЛГБТ-инициатив». При этом часть программ Шведского института, занимающегося демократизацией, популяризацией ЛГБТ и феминизма, имеют сугубо российскую направленность.