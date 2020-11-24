Минздрав заявил об ожидании роста смертности в России

Минздрав прогнозирует избыточную смертность в России на фоне пандемии коронавируса COVID-19, которая напрямую с ним не связана, а вызвана страхом заразиться при посещении врачей, сообщил замглавы ведомства Олег Гриднев.

«С чем может быть связана избыточная смертность, а она уже сейчас наблюдается? В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19, это мы должны понимать», – передает «Интерфакс» слова Гриднева на Координационном совете уполномоченных по правам человека в России.

По его словам, «в период эпидемии COVID-19 количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами, хроническим заболеваниями и последующими госпитализациями значительно снизилась».

Так, с марта 2020 года отмечается снижение посещаемости отделений неотложной помощи – примерно на 50%, посещаемость пациентами с хроническими заболеваниями врачей в период эпидемии упала на 30-50%, уточнил он.

«Конечно, это может привести к увеличению смертности при отсутствии должного взаимоотношения хронических пациентов с медициной», – сказал замглавы Минздрава.

Эпидемия и введение мер по борьбе с COVID-19 повлияли также на психическое здоровье населения, отметил замминистра.

«Это привело к росту таких диагнозов, как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Из-за карантина снизилась посещаемость врачей пациентами с нарушениями психического здоровья, что в дальнейшем также может привести к повышению смертности из-за роста суицидальных попыток и, возможно, домашнего насилия», – сказал замглавы ведомства.

Гриднев обратил внимание, что снижение посещаемости врачей не связано с тем, что медучреждения не предоставляют плановую помощь.

«Достаточно большое количество этих учреждений открыты, работают в плановом порядке. На сегодняшний день под COVID-19 привлечено, если брать по стационарным учреждениям, около 20% всего коечного фонда, а все остальное предназначено для оказания помощи пациентам с другими патологиями», – отметил он.

«Но вот эти возникшие страхи, которые витают в населении, и угроза заражения, особенно среди пожилого населения, заставляет их оставаться дома и лишний раз не обращаться за медицинской помощью», – заключил замглавы Минздрава.

Напомним, в сентябре главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто сообщил, что режим самоизоляции, который был введен в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции, привел к увеличению числа пациентов с заболеваниями, вызывающими патологию сосудов головного мозга и, как следствие, нарушение мозгового кровообращения.