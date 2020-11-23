Обвиненный в хищениях генерал МВД Гришин получил восемь лет колонии

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал- лейтенанта Петра Гришина к восьми годам лишения свободы за хищение 62 млн рублей.

«В отношении Гришина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде восьми лет колонии», – передает ТАСС сообщение представительницы суда.

Бывшего генерала признали виновным незаконном хранении оружия и мошенничестве. Гришину также назначили штраф в размере 1,5 млн рублей и лиши звания генерал-лейтенанта полиции. Другие фигуранты дела – Сергей Нарутов и Олег Мазур – получили по семь лет колонии общего режима и штрафы в размере 1,3 млн рублей. Кроме того, им три года запрещено занимать должности на государственных службах в системах правоохранительных органов, связанных с организационно-распределительными и административно- хозяйственными полномочиями. Уточняется, что с осужденных взыскано 62 млн рублей пользу МВД.

Уголовное дело в отношении Гришина, Нарутова и Мазура было возбуждено в декабре 2017 года. По версии следствия, они обеспечили заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольными Нарутову компаниями. Через несколько дней после возбуждения дела президент России Владимир Путин освободил Гришина от должности генерала МВД.