В Общественной палате рассказали о трех аспектах оптимизации институтов развития

«Сейчас возникла цель выстроить эффективную работу институтов развития в рамках президентского указа «О целях и приоритетах национального развития до 2030 года», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя заявление председателя правительства Михаила Мишустина об оптимизации структуры институтов развития.

«Оптимизация – это продолжение политики президента, которую еще в 2015 году объявил Владимир Путин. Институты развития, которые создавались в разное время и под разные задачи, уже выполнили свое назначение – аккумулировали ресурсы и активы государства. Сейчас возникла новая цель – выстроить их эффективную работу, особенно в рамках тех реформ, которые сейчас обозначает председатель правительства», – сказал член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

Комков отметил, что «сегодняшние цели деятельности институтов развития соотносятся с целями развития страны в рамках президентского указа «О целях и приоритетах национального развития до 2030 года». «Президент также ввел персональную ответственность за результат реформы», – добавил он.

Собеседник назвал три аспекта оптимизации структуры институтов развития. «Во-первых, происходит передача институтов под управление единого крупного института развития – ВЭБ.РФ. Во-вторых, ожидается передача дублирующихся функций институтов в единый институт развития или федеральный орган власти. Наконец, происходит укрупнение институтов по видам деятельности», – рассказал он.

«В итоге из 40 действующих институтов большинство попадут под оптимизацию – лишь 12 из них продолжат свою работу. Таким образом, цель и задача реформы будет реализована», – заключил Комков.

В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию структуры институтов развития.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития. <...> За последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми целями национального развития, отсутствует единый механизм управления», – передает его слова РИА «Новости».

Из 40 действующих институтов развития большинство попадут под оптимизацию, только 12 специализированных организаций продолжают работу по своим профильным направлениям в существующем виде. Среди них: Росатом, Ростех, Роскосмос, Автодор, Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа, ДОМ.РФ и Курорты Северного Кавказа, которая расширяет сферу деятельности и становится Корпорацией по туризму.

На базе ВЭБ.РФ создается крупный единый институт развития, который фактически заменит 16 действующих институтов путем перехода под управление или передачи части функций. Под управление ВЭБ.РФ переходят восемь институтов развития: Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Роснано, «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Еще восемь институтов развития, работавших по этим же направлениям, будут ликвидированы как самостоятельные или структурные организации, а их функции перераспределены между ВЭБ.РФ и соответствующими ФОИВами.

Еще 10 институтов развития укрупняются в пять. Объединяются институты со схожими направлениями деятельности: ГТЛК и ВЭБ-лизинг будут преобразованы в Единую лизинговую компанию; МСП Банк и Банк ДОМ.РФ – в Универсальный банк; Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства – в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ; к Российскому научному Фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований; Российская венчурная компания переходит в управление Российского фонда прямых инвестиций.

В послании 2015 года Владимир Путин заявил о необходимости оптимизации институтов развития. В 2018 году президентом были объявлены новые национальные проекты, они стартовали в 2019 году. В июле 2020-го, уже с учетом особенностей пандемического периода, Путин выпустил указ о целях и приоритетах национального развития до 2030 года.