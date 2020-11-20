Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой

Премьер-министр Михаил Мишустин в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне поправил научного работника, который назвал президента Владимира Путина его коллегой и уточнил, что «он не коллега, а руководитель».

В ходе церемонии запуска первого каскада мегасайенс-проекта NICA, сверхпроводящего ускорителя тяжелых ионов, премьеру показали фото Путина, когда тот посещал институт и давал старт строительству ускорителя, сопроводив сообщением «восемь лет назад ваш коллега был здесь, и здесь еще ничего не было». На это Мишустин поправил научного сотрудника со словами «не коллега, а наш руководитель», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что запущенный в пятницу ускоритель тяжелых ионов NICA построен в рамках российских mega-science проектов. Длина основного кольца ускорителя – 336 метров. Ускоритель примечателен тем, что будет работать в той области энергий, которая недоступна ни одному из современных ускорителей в мире. Стоимость проекта в его базовой конфигурации составляет 17,5 млрд рублей, из которых взнос России составляет 8,8 млрд рублей. В 2016 году Минобрнауки внесло взнос в ОИЯИ в размере 4,84 млрд рублей.