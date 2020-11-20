Первый сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов запущен в Дубне

Премьер-министр Михаил Мишустин запустил в работу первый сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов проекта Nuclotron-based Ion Collider Faсility (NICA). Церемония запуска прошла в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

«Мы присутствуем сегодня при уникальном событии, и это было бы невозможно без сильной фундаментальной науки», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Глава кабинета министров осмотрел промежуточный и линейный ускорители частиц, бустер и нуклотрон, после чего нажал на планшете кнопку запуска ускорителя. Кроме того, премьер пообщался с участниками проекта NICA. В разговоре с ними Мишустин отметил значимость научного наставничества молодых ученых, добавив, что это будет учтено при доработке национального проекта «Наука».

Ускоритель тяжелых ионов NICA построен в рамках российских mega-science проектов. Длина основного кольца ускорителя – 336 метров. Ускоритель примечателен тем, что будет работать в той области энергий, которая недоступна ни одному из современных ускорителей в мире. Стоимость проекта в его базовой конфигурации составляет 17,5 млрд рублей, из которых взнос России составляет 8,8 млрд рублей. В 2016 году Минобрнауки внесло взнос в ОИЯИ в размере 4,84 млрд рублей.