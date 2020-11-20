ЦПК представил топ-50 наиболее влиятельных экспертов в сфере волонтерской деятельности

Центр политических исследований (ЦПК) представил рейтинг влиятельных российских экспертов волонтерской деятельности в различных социальных сферах.

В сообщении на сайте ЦПК указывается, что десятки тысяч волонтеров проекта «МЫВМЕСТЕ» в период пандемии коронавируса оказали помощь сотням тысяч россиян.

«Пандемия стала беспрецедентным кризисом мирового масштаба, для борьбы с которым потребовались не только силы и ресурсы государств, но и гражданского общества. В этих условиях особую значимость приобрели волонтерские организации и движения, которые помогали и продолжают помогать наиболее уязвимым социальным группам. Волонтерскому движению в России в последние годы уделяется все больше внимания как со стороны общественности, так и со стороны государства, однако 2020 год стал особым для всего направления», – отмечается в тексте.

Так, о прогресс в развитии волонтерской деятельности говорят и граждане: согласно данным опроса ВЦИОМ, по мнению 73% опрошенных с каждым годом все больше россиян занимаются добровольческой или волонтерской деятельностью. У 47% опрошенных волонтеры вызывают положительные эмоции, у 14% – уважение, у 12% респондентов – одобрение. В топе эмоций также – благодарность, восхищение и гордость.

Важную роль волонтеров отметили и в период пандемии. По мнению 74% россиян, волонтеры оказывают существенную помощь населению во время пандемии коронавируса, говорится в материалах исследования ВЦИОМ. Социологи также зафиксировали довольно высокую готовность граждан самим стать волонтерами, об этом заявили 64% респондентов.

При этом о самих волонтерах и волонтерских организациях зачастую известно не так много. Среди них есть те, которые работают несколько лет на постоянной основе, имеют сложную структуру и организацию.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) составил первый рейтинг экспертов в сфере волонтерской деятельности, который включает в себя разных специалистов: от самих волонтеров до исследователей НКО и третьего сектора.

Сбор информации производится за последние три месяца (на момент начала исследования – с 15 августа по 15 ноября), что позволяет получить актуальные данные упоминаемости. В расчете учитывались доступные профильные тематики: бизнес и общество, власть, медицина, НКО, право, семья и дети.

При этом в рейтинг экспертов не попали лица, принимающие государственные и/или политические решения (чиновники, депутаты, руководители госструктур) в исследуемой отрасли. Исключение составляют только те субъекты, которых неоднократно отмечало экспертное сообщество в ходе анкетирования.

В пятерку наиболее авторитетных и влиятельных экспертов попали учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер (первое место), директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров (второе место), руководитель Добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский (третье место), президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» Елена Альшанская (четвертое место), сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев (пятое место).

На шестом месте рейтинга – член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, седьмым стал директор Союза волонтерских организаций и движений Владимир Хромов, далее расположились руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев и директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Отмечается, что «в рейтинге экспертов доминируют не исследователи и научные сотрудники лабораторий, как это часто было в других экспертных рейтингах, подготовленных ЦПК, а руководители и сотрудники практико-ориентированных организаций, занятых в реальном поле».

Также в рейтинге нет доминирования одного из направлений волонтерской деятельности, «в топ-50 представлены эксперты из разных сфер: помощь детям, помощь молодым людям, эко-волонтерство и множество других тематик, что свидетельствует о равномерном развитии волонтерства в целом».

Кроме того, рейтинг характеризуется широкой региональной представленностью – в нем есть специалисты из Самарской, Волгоградской, Калининградской областей и других регионов.