Московские школьники вошли в пятерку мировых лидеров по качеству образования

Взгляд
2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Такое развитие событий противоречит стратегическим интересам России. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для нас важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами

Детей на этот раз решили не запирать дома Michel Spingler/AP/ТАСС
Целый ряд государств возвращает ограничения, которые вводились весной из-за пандемии коронавируса. Речь прежде всего идет о важнейшем партнере России – Евросоюзе, а также Великобритании. Какие запреты вводятся в этих странах, в какую сумму они обойдутся и насколько новые попытки сдержать распространение вируса отличаются от применявшихся во время первой волны пандемии? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...

Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Подробности...
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Чужая псевдовойна в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это в конечном итоге не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
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  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
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    Московские школьники вошли в пятерку мировых лидеров по качеству образования

    2 ноября 2020, 10:25

    Текст: Евгения Шестак

    По результатам авторитетного международного исследования PISA 2018 московские школьники заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе – по финансовой грамотности, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    По ее словам, «Москва подавала заявку на участие в исследовании как отдельный регион и наконец-то получила результаты школьников по направлению «Глобальные компетенции», сообщается на сайте мэра Москвы. 

    «Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют – наши школьники вошли в пятерку лучших в мире. Ранее мы получили результаты исследования по финансовой грамотности, которые оказались еще лучше, – наши школьники заняли второе место, уступив лишь сверстникам из Эстонии», – рассказала она.

    Москву представляли 7289 учащихся из 151 образовательной организации. Исследование прошло с 16 по 30 апреля 2018 года. Задания выполняли с помощью компьютера.

    Глобальные компетенции – это новое направление. Его цель – ответить на вопрос о том, в какой степени 15-летние школьники готовы жить и работать в обществе, в котором проявляется межкультурное разнообразие, а также выяснить, как учащиеся воспринимают явления глобального характера, понимают и критически анализируют глобальные проблемы, вопросы взаимодействия культур и прочие.

    В 2018 году 20 стран и территорий поучаствовали в традиционном исследовании, посвященном финансовой грамотности. Московские школьники заняли второе место в этой компетенции.

    PISA (Programme for International Student Assessment) – международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Всего в исследовании PISA 2018 приняли участие 79 стран и регионов. В декабре 2019 года были опубликованы результаты по основным компетенциям. Москва заняла третье место по читательской, пятое место по математической и шестое место по естественно-научной грамотности.


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