Пропавший певец Андрей Губин нашелся

Певец Андрей Губин, о пропаже которого накануне заявил его продюсер, находится в Египте и чувствует себя хорошо, заявил друг музыканта Владимир Бурмяков.

По его словам, последний раз он общался с Губиным три дня назад. Певец сообщил, что у него все хорошо, сообщает StarHit.

«Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит», – уточнил Бурмяков.

Московский номер певца действительно не активен с 10 сентября, когда он в последний раз заходил в мессенджеры. Предположительно, в Египте он использует местный номер, с которого и выходит на связь с близкими.

Ранее продюсер певца Тарас Ващишин рассказал, что Губин уже долгое время не выходит на связь с друзьями.