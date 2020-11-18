Эксперты: У Трампа появился шанс оспорить итоги выборов в Верховном суде США

«Трампу было необходимо решение нижестоящего суда, чтобы получить возможность обращения в Верховный суд США. Там у него есть шансы на победу, поскольку 6 из 9 судей были номинированы республиканцами», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор права Александр Домрин, комментируя решение Верховного суда Пенсильвании отклонить иск штаба Дональда Трампа по выборам.

«С одной стороны, Трамп не смог добиться своего на уровне штата и это для него своего рода «облом» ­– Пенсильвания могла бы дать ему 20 голосов выборщиков. С другой стороны, это открывает ему прямую возможность идти в Верховный суд, так как все действия в нижестоящих инстанциях теперь исчерпаны. Трамп имеет на это полное право», – объяснил профессор Факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

В Верховном суде, по мнению Домрина, у Трампа есть шансы добиться пересмотра итогов прошедших выборов. «Там 3 судьи из 9 номинированы самим Трампом, а еще 3 – Джорджем Бушем-младшим, тоже республиканцем. Это не означает, что они будут голосовать так, как нужно Трампу, но шансы на успех определенно есть», – предположил эксперт.

Политолог-американист Малек Дудаков также считает, что «Трамп ожидал именно такого решения суда Пенсильвании». «Трампу нужно было любое решение нижестоящей инстанции, чтобы потом обжаловать его либо в Апелляционном суде, либо сразу в Верховном. Теперь для него доступна последняя возможность добиться справедливости. Но пока сложно предсказать, какое решение вынесут судьи», – заключил он.

Ранее Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.

Суд счел положения избирательной комиссии «разумными», так как они «позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом», передает РИА «Новости».

Напомним, почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.

Данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, свидетельствуют, что, по мнению большинства опрошенных, действующий американский лидер Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.

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