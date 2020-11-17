Рубль вырос к доллару Рубль вырос к доллару 17 ноября 2020, 10:12 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,16%, до 76,285 руб., курс евро – на 0,4%, до 90,5825 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.05 курс доллара находился на уровне 76,3775 руб. (+0,29%), евро рос до 90,5675 руб. (+0,39%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

