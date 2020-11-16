По факту смерти пяти пациентов в московской частной клинике завели дело

Следователи завели уголовное дело после гибели пяти пациентов в частной клинике на западе Москвы, сообщила в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Как выяснило следствие, научно-практический центр хирургии и гинекологии на Мичуринском проспекте оказывал «медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности», что «повлекло смерть пяти пациентов». Еще одна женщина выжила, но получила средний вред здоровью, передает РИА «Новости».

Как отметила Иванова, на некоторые услуги, которые там оказывались, лицензии у клиники не было. В ближайшее время по уголовному делу допросят руководителей и рядовых сотрудников клиники. Статья предполагает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Москве вынесли приговор косметологу Юлии Качан, чья пациентка летом 2019 года скончалась от анафилактического шока. В октябре 2019 года в Москве девушка обратилась в клинику, чтобы скорректировать форму губ, однако была избита косметологом за вопрос о происхождении вводимого аппарата.