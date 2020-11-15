Бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть экс-супруга.

«Мне сообщили о смерти Армена Борисовича утром журналисты. Но для меня он умер три года [назад], когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним», – сказала Цымбалюк-Романовская в беседе с «Комсомольской правдой».

«Он не заслужил такой жизни, которую ему пришлось вести последние годы. Он никогда не хотел доживать. Для него это было унизительно. Он хотел полноценно жить. Он – артист. Ему было важно оставаться на виду, быть востребованным. Окружение его лишило этого. Он бы мог жить дольше…», – заявила бывшая супруга Джигарханяна.

По словам Цымбалюк-Романовской, она пока не решила, пойдет ли на похороны бывшего супруга. «Не знаю… Мне бы не хотелось встречаться с людьми, которые были рядом с ним в последние три года. Они могут среагировать на меня как угодно. Зачем провоцировать? Да и сам Армен Борисович не ходил на похороны близких людей. Он не был на похоронах даже собственной матери. Он говорил, что ему важно запомнить человека живым. Может быть, это была защитная реакция. Я тоже хочу запомнить его таким, каким я его знала – талантливым, харизматичным, сильным, витальным, красивым…», – сказала бывшая супруга Джигарханяна.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Прощание с Джигарханяном состоится 17 ноября на Ваганьковском кладбище в Москве.