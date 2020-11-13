Мурашко призвал делающие тест на COVID-19 лаборатории работать круглосуточно

Лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно, задержки с выдачей результатов не допустимы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко заявил на селекторном совещании с регионами по ситуации с COVID-19, что «лаборатории должны работать в режиме 24/7», задержки с выдачей результатов тестирования недопустимы, передает РИА «Новости».

Он заявил также, что в регионы, где наиболее напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией, незамедлительно будут направлены бригады федеральных специалистов.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.