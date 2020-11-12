Детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы в Подмосковье

Четырех детей доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой на улице в подмосковном Дзержинском, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В результате прорыва трубы горячего водоснабжения горячая вода разлилась на проезжую часть. Четверо детей в возрасте 10-12 лет переходили дорогу и получили ожоги», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По информации ведомства, пострадавшие доставлены в Люберецкий ожоговый центр, в насколько тяжелом состоянии – пока неясно.

«Произошло все в Дзержинском, на Томилинской улице. Прямо напротив местной школы искусств. Дети переходили дорогу, внезапно из-под земли вырвался столб пара. Возможно, прорвало трубу», – пишут в Telegram-канале «Mash».

В главке МЧС отметили, что информация о состоянии детей и причинах происшествия устанавливается. На данный момент по улице течет река из кипятка, передает ТАСС.

Люберецкая городская прокуратура уже проводит проверку в связи с прорывом трубы. «В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ», – отметили в пресс- службе прокуратуры Московской области. На место происшествия выехал Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко.

Как сообщили в экстренных службах, причиной прорыва трубы с кипятком мог стать гидроудар. «Кроме того, рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения», – отметил представитель МЧС.

В октябре прошлого года воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина умерла от ожогов, полученных в ванне с кипятком. По данным следствия, санитарка детского дома-интерната в Тымовском районе решила помыть девочку, положила ее в ванну, включила теплую воду и ушла за пеленкой. Когда санитарка вернулась, из крана лился кипяток, а у девочки были ожоги. Ребенка на скорой отправили в больницу, но помочь девочке врачи не смогли.