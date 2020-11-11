Сергея Светлакова госпитализировали с COVID-19

Шоумен, актер, телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что его госпитализировали с коронавирусом.

«Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», – цитирует ТАСС Светлакова.

42-летний Светлаков известен зрителям участием в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!» и «Полный блэкаут», а также ролями в фильмах «Елки», «Жених», «Горько», «Джунгли» и многих других.

За минувшие сутки в России выявили 19 тыс. 851 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 тыс. 477, Санкт-Петербурге – 1 тыс. 574, Московской области – 701.