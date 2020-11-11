Мурашко объявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V»

Запускается массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V», она начала распространяться по регионам России, промышленные масштабы наращиваются, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Первая в мире зарегистрированная вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, промышленные масштабы наращиваются сегодня, уже производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», – передает РИА «Новости» его слова на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

При этом министр добавил, что на данный момент в России для диагностики новой коронавирусной инфекции используется около 180 тест-систем. «Не менее 180 тест-систем сегодня используется в целом в стране для диагностики коронавирусной инфекции, разных производителей. В стране в настоящее время проводится более 400 тыс. исследований, что соответствует странам – лидерам по тестированию», – передает ТАСС его сообщение.

Ранее сообщалось, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92%, согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.