Трюдо обсудил с Байденом перспективы сотрудничества Канады и США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что провел телефонный разговор с Джозефом Байденом, в ходе которого обсудил перспективы сотрудничества Канады и США.

«Я только что поговорил с Джо Байденом и вновь поздравил его с избранием. Мы уже работали вместе раньше, и мы готовы продолжить эту работу, чтобы решать проблемы», – передает ТАСС слова Трюдо.

В частности, Трюдо и Байден обсудили ситуацию вокруг пандемии нового коронавируса, торговые отношения Канады и США, сотрудничество двух стран в рамках НАТО, проблемы изменения климата и расизма.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США.

Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

Трюдо обратился к Байдену с поздравлениями в связи с победой на выборах.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД