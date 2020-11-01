Мощные взрывы прогремели на юго-востоке от Степанакерта

Мощные взрывы раздаются на юго-востоке от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта примерно с 20.30 мск, сообщают очевидцы.

Над горными хребтами видно ярко-красное зарево, вероятнее всего, взрывается склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

Примерное расстояние от места взрывов до Степанакерта составляет 10 км. В самой столице Карабаха ситуация спокойная, сигналы оповещения населения не включались.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В прошлое воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.