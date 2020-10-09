Песков рассказал об участии Путина в инвестфоруме «Россия зовет!»

Участие российского лидера Владимира Путина в онлайн-форуме «Россия зовет!» прорабатывается с организаторами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, с организаторами форума ведется проработка. Конечно же, эпидемиологическая ситуация во всем мире не могла не наложить отпечаток на ход подготовки», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.

По его словам, организаторы решили провести форум в формате онлайн, используя все технологические достижения.

«И действительно, прорабатывается возможность участия президента», – ответил Песков.

Форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» пройдет в онлайн-формате 29-30 октября.