Ассоциация добытчиков лососей заверила в безопасности рыбы на Камчатке

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын рассказал о качестве добываемой на Камчатке рыбы и вероятности ее заражения неизвестными веществами, которые послужили причиной гибели водных биоресурсов в части акватории Авачинского залива.

«Я бы сразу хотел отметить, что если мы говорим о ситуации, которая возникла вокруг Халактырского пляжа, то это достаточно ограниченная акватория – малая толика от тех просторов и акваторий, где ведется промысел. Напомню, что основный промысел ведется в пределах двухсотмильной экономической зоны России, определенный объем добывается в прибрежной зоне», – приводятся слова Галицына на сайте Камчатского края.

По его словам, суда добывают рыбу в Петропавловско-Командорской подзоне, в пределах Авачинского, Кроноцкого и Камчатского заливов и доставляют ее в Петропавловск-Камчатский. «Это достаточно далеко от тех мест, которые в течение последних нескольких дней активно обсуждаются», – добавил Галицын.

Глава ассоциации отметил, что каждое судно, которое ведет промысел, находится под круглосуточным наблюдением контролирующих служб. Суда непрерывно подают данные о позиционировании. Все, что вылавливается в море и доставляется в порт, проходит обязательные лабораторные исследования как на самих предприятиях, так и в лабораториях контролирующих органов.

«Рыбопромышленники очень серьезно относятся к репутации своих предприятий. Поэтому наши граждане могут быть спокойны: некачественная рыба не попадет на прилавки. Я не помню ни одного случая за последние несколько десятков лет, чтобы кто-то у нас пострадал от употребления камчатской рыбы. Если, конечно, сам не приготовил ее недолжным образом», – добавил он.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. При этом Росприроднадзор не нашел токсичных веществ в пробах воды на Камчатке.

Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится.