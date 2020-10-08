ОПЕК назвала срок восстановления спроса на нефть Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара 8 октября 2020, 16:03 Текст: Ольга Никитина

Цена нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне днем четверга, 8 октября, превысила 43 доллара за баррель впервые с 28 сентября. Такие данные передает ТАСС. Рубль в ходе торгов на Московской бирже усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро впервые с 1 октября опускался ниже 91 рубля, доллар падал на 53 копейки – до 77,49 рубля.

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