Завершено расследование дела «омбудсмена полиции» Воронцова

Следователи завершили расследование уголовного дела против «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, сообщили в Следственном комитете.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Воронцова... Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Воронцова обвиняют в вымогательстве, незаконном распространении порнографии, клевете и оскорблении представителя власти.

Следователи установили, что в октябре 2017 года подозреваемый вымогал 300 тыс. рублей у московского экс-полицейского за нераспространение его интимных фотографий. Он не получил деньги, и опубликовал снимки в соцсетях.

Также он совершал аналогичные действия в сентябре 2018 года, а также в феврале 2020 года против другого сотрудника правоохранительных органов.

Также Воронцов публиковал в своем паблике «Омбудсмен полиции» оскорбления в отношении действующих сотрудников ОВД и «материалы заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство одного из адвокатов Московской области».

У Воронцова в ходе задержания изъяли свыше 3 млн рублей наличными.

«В целях принятия мер по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации имущества в рамках предварительного следствия наложен арест на банковские счета Воронцова. Общая сумма арестованных денежных средств составила свыше 19 млн рублей», – уточнили в СК.

Напомним, московская полиция заводила на Воронцова несколько уголовных дел: о вымогательстве, обороте порно, оскорблении власти и клевете.

В середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции».