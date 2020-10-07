Песков рассказал о выходных Путина

Рабочий график президента лишен выходных, и сотрудникам администрации Кремля выдерживать такой ритм нелегко, признался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя проект ТАСС, рассказывающий о двух десятилетиях работы Путина на высших государственных постах.

«В плане работы у Путина нет ощущения времени вообще. Соответственно, нет ощущения рабочего дня, нет понятия рабочего дня, у него нет понятия выходного дня», – передает ТАСС слова Пескова.

«Грубо говоря, у каждого нормального человека «понедельник – день тяжелый», «пятница – развратница», а у Путина этого вообще нет. Так или иначе он все время работает», – отметил он.

Песков напомнил слова самого главы государства в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» о некорректности сравнения его с царской особой. Тогда Путин объяснял, что работает каждый день, а не царствует, отмечая, что «царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

Пресс-секретарь президента заверил, что тот привел такое сравнение «абсолютно не для красного словца». «Так и есть», – подчеркнул представитель Кремля. Сам он в ответ на вопрос, тяжело ли соответствовать трудоголику Путину, признался: «Безусловно».

Песков рассказал также, что спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину», основанный на эксклюзивном интервью главы государства, изучили во всех столицах мира и «разбирали на цитаты» все слои российского общества.

«Было много международной реакции [на заявления Путина в спецпроекте ТАСС], – отметил представитель Кремля. – Из разных столиц на высказывания Путина в определенных сериях реакция приходила».

«Я убежден, что каждую серию очень внимательно изучали в столицах всех государств, – добавил Песков. – Это, наверное, лучший показатель успеха».

Комментируя негативную реакцию Михаила Ходоровского, которого Путин в одном из выпусков назвал жуликом, Песков с улыбкой заметил: «Интервью Путина смотрели все, включая жуликов. Все страты внимательно разбирали [беседу с президентом] на цитаты». «И слава богу – что-то у них да отложится, – сказал представитель Кремля. – Это ли не хорошо?»

Он назвал проект «20 вопросов Владимиру Путину» уникальным.

«То, что вы предложили в такой нелинейной форме, нестандартной форме поговорить обо всем этом, с моей точки зрения, это феноменально», – подчеркнул пресс- секретарь президента. «Так его [Путина] не снимали еще», – добавил он.

Песков опроверг предположения, что это «кремлевский проект». «Это проект, с которым в Кремль пришли, который Кремлю предложили, который потом был Кремлем предложен президенту, на что президент дал согласие», – констатировал собеседник агентства.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. На ресурсах агентства были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня ТАСС принял решение приостановить проект.

«Начали правильно, запустили правильно, и тут произошел «идеальный шторм» – такой запах экономического кризиса в воздухе, да еще и коронавирус, - прокомментировал Песков решение о приостановке проекта. – Все это сдетонировало. Вселенская истерика во всем мире». «И главное, что повестка дня поменялась. Это не повестка дня, которая побуждает вдумчиво, ретроспективно оценивать 20-летие Путина», – добавил он.

«Совершенно верно вы предложили прервать показ, остановиться» – считает представитель Кремля. «Но это время «шторма» пройдет, эмоции улягутся, и будет больше предрасположенности к трезвому осмыслению настоящего, прошлого и будущего», – уверен он.

По словам Пескова, Путин всегда готов к полноценной дискуссии с журналистами и никогда не сетовал на их чрезмерную напористость.

«Я никогда даже после самых жарких интервью с вашими коллегами из США, из Великобритании не слышал [от Путина] ни одного слова сетования на то, что интервью было чрезмерно агрессивным, напористым, – сказал он, обращаясь к автору проекта, журналисту Андрею Ванденко. – Наоборот, тот, кто провоцирует Путина на дискуссию, получает дискуссию по полной».

Представитель Кремля рассказал, что вызвать у Путина раздражение вопросами очень сложно. «Даже если его что-то раздражает, он настолько контролирует себя и владеет собой, что, наверное, понять, что его что-то раздражает, невозможно», – добавил пресс-секретарь главы государства.

«Он [Путин] не подстраивается под среду и не подстраивается под собеседника, он остается самим собой», – отметил Песков.

Он напомнил, что президент впервые участвовал в подобном проекте, ориентированном на пользователей интернета. «Среда, на которую ориентирован этот проект, - это не совсем путинская среда, не традиционная путинская среда. Манера вашего диалога - это не совсем путинская манера диалога», - сказал Песков, обращаясь к Ванденко. При этом «сам Путин оставался Путиным и вел себя органично», считает его пресс-секретарь.

Песков также рассказал, что Кремль никогда не готовит заранее вопросы, которые журналисты зададут главе государства. Он подчеркнул, что это в полной мере относится и к интервью, которое Путин дал ТАСС. «Мы никогда не готовим вопросы для президента Путина. Мне кажется, ему бы это и не нравилось», - добавил пресс-секретарь российского лидера.