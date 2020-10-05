Сын Пашиняна записался в армию

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Наш сын записался в ряды армии», – написал Пашинян в своем Facebook.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.