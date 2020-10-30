Нурмагомедов рассказал о решении завершить карьеру

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что решение об окончании спортивной карьеры ему далось нелегко, это было связано в том числе со смертью его отца.

«Сразу после [смерти отца] мне предложили бой, нужно было принять какое-то решение: или надо было завершить [карьеру], или надо было вернуться, подраться и после этого все оставить. Некоторые мои близкие недовольны, что я завершил карьеру, но я им говорю: «Даже если я подерусь еще 10 раз, придет время, когда надо будет оставить». И это решение по-любому придет, в 32 года, или в 34, или в 35», – приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Он добавил, что решение прекратить карьеру для него было тяжелым, поскольку он занимался этим всю жизнь. «Людям этого не понять, но будем стараться, что делать, будем двигаться дальше. Знаю, что не только в Дагестане очень много меня поддерживали, но и в России, по всему миру очень много болельщиков. Это груз ответственности, который заставлял беспокоиться до боя, так как у меня были травмы, серьезные травмы, я в реанимации был пять дней», – сказал атлет.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил, что это был его последний бой в UFC. Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор похвалил Нурмагомедова за бой с американцем.