Власти Москвы назвали число оштрафованных за отсутствие масок с начала осени граждан

Более 66 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за нарушение масочного режима на территории Москвы с 1 сентября, заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

«Большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и дисциплинировано соблюдают требование по использованию средств индивидуальной защиты. Тем не менее мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тыс. случаев неиспользования масок», – передает ТАСС слова Данчикова. Он добавил, что более 9 тыс. раз выявили нарушения противоэпидемических мер в магазинах Москвы с 1 сентября.

«С начала осени в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве усилен контроль за соблюдением данных (антикоронавирусных) мер и проводятся проверки юридических лиц. С 1 сентября было выявлено свыше 9 тыс. нарушений санитарных мер в магазинах и более 80 – в торговых и развлекательных центрах», – сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что все магазины, как и другие закрытые пространства, где наблюдается большое скопление людей, обязаны обеспечивать на своей территории соблюдение всех требований, установленных на период действия режима повышенной готовности, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. Кроме того, обязательно ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте столицы. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц составляет 4 тыс. рублей. За нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, 13 октября руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что пассажиры Московского метрополитена чаще всего спускаются в подземку без масок и перчаток на станциях «Комсомольская» и «Павелецкая» Кольцевой линии, «ВДНХ» и «Теплый Стан» Калужско-Рижской и «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линий.

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