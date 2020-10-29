Ангарский депутат объяснил фото ванны с шампанским за 400 тыс. рублей

Депутат городской думы иркутского Ангарска Андрей Болгов заявил, что фотография ванны с дорогостоящим шампанским, которую он выложил в Instagram, была сделана еще в 2017 году.

«Все-таки Instagram – забавная штука. Вчера выложил картинку с ванной, в которой куча бутылок шампанского (…). И тут же разлетелось по Telegram-каналам: «какой-то там коррупционер», что-то еще (…) «вот, значит, как четкие ангарские депутаты отдыхают в Москве». Забыл самое главное – фотка сделана в 2017 году, я просто ковырялся в старых фотографиях, наткнулся на нее, она мне показалась забавной, и я ее выложил», – заявил Болгов в видеообращении в своих stories в Instagram.

«Это моя ванная» или «я нахожусь в Москве» – я тоже не писал, потому что в Москве последний раз я был год назад. Сижу смеюсь, потому что одновременно с этим выкладывал в stories, как я жарю сыр халуми на сковородочке дома, но выложенная ванная с моетом сделала свое дело», – заключил он.

В среду Болгов опубликовал фото в своем Instagram ванны, которая заполнена бутылками шампанского Moët Chandon и Veuve Clicquot. Пост он подписал фразой «Ванна с моетом. А как вы проводите вечер?» и добавил геолокацию московского отеля The Ritz-Carlton. Пользователи соцсетей посчитали, что подобные посты, как депутата, его «совсем не красят». Они опубликовали прайс, из которого следует, что заказать подобную ванну со 100 бутылками Moët Chandon со скидкой можно за 369 тыс. 873 рубля.

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