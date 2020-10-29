Угрожавшего сжечь себя в офисе «Яндекс.Такси» водителя задержали в Москве

Таксиста, который облился бензином в офисе компании «Яндекс.Такси» на северо-востоке Москвы и требовал встречи с гендиректором, скрутили и доставили в полицию, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Скрутили и забрали в полицию», – сказал источник РИА «Новости».

По словам источника в правоохранительных органах, разъяренный мужчина ворвался в офис компании, облил себя бензином и потребовал позвать к нему гендиректора для урегулирования проблем, передает ТАСС.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. При этом источник не уточнил причину инцидента.

В сентябре жителя Воронежа заподозрили в поджоге автомобиля, в котором сидела его дочь: по версии следствия, мужчина облил бензином машину и поджег ее после ссоры с женой.