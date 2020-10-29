МЧС запретило россиянам приводить на пляжи животных

МЧС утвердило единые правила пользования пляжами на территории страны. В соответствии с ними запрещается приводить на пляжи животных, а также плавать на бревнах и досках, говорится в опубликованном на портале правовой информации приказе.

«Посетителям пляжей запрещается плавать на предметах, не предназначенных для этого, в том числе досках, бревнах и лежаках», – передает ТАСС текст документа.

Кроме того, посетителям пляжей нельзя загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, купаться при подъеме красного (черного) флага, который обозначает, что купание запрещено. Также запрещается заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания, срывать или притапливать буйки, менять их местоположение.

В соответствии с приказом запрещено «прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах». Вместе с тем нельзя в воде подбрасывать и захватывать купающихся, а также нырять. Запрещается подавать ложные сигналы тревоги, оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.

Документ вступит в силу с января 2021 года.