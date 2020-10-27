Тело студента из Бурунди с проломленной головой нашли в Москве

В Москве нашли тело студента Московского государственного строительного университета из Бурунди, его обнаружили рядом с общежитием с переломом черепа, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Сообщение об обнаруженном теле между учебным корпусом университета и общежитием поступило в полицию еще в минувшее воскресенье, пояснил собеседник РИА «Новости».

«Был обнаружен труп студента второго курса с раной головы, многооскольчатым переломом свода черепа и со следами волочения. По предварительным данным, смерть наступила более суток назад», – сказал источник.

Погибший является гражданином Бурунди, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее сообщалось, что в квартире дома на юго-востоке Москвы обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.