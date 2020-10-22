Помпео ответил на вопрос о выводе войск США из Сирии

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ответил на вопрос о возможности вывода оставшихся войск США из Сирии в обмен на освобождение двух американцев.

Госсекретарь США заверил, что Госдепартамент продолжит «работать над тем, чтобы вернуть [домой] <...> всех американцев, которых удерживают» в Сирии. При этом он подчеркнул, что в администрации президента США Дональда Трампа не станут «менять политику Америки, чтобы достичь этого». «Президент [США Дональд Трамп] четко давал понять, [что] мы не платим за возвращение заложников», – приводит слова Помпео ТАСС.

По данным The Wall Street Journal, представитель администрации США Кэшьяп Патель ранее посетил Дамаск для встречи с сирийскими властями. По словам источников издания, власти США рассчитывали, что Патель сможет договориться об освобождении двух человек, имеющих американское гражданство, которые находятся в Сирии. Патель является заместителем помощника Трампа. Он также курирует в Белом доме вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом.

Напомним, в сентябре Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн. Он также объявил, что очень скоро США сократят численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек, в Ираке – до 2 тыс., при этом, по словам Трампа, американские военнослужащие в основном уже покинули Сирию. Президент США также обвинил Пентагон в ведении бесконечных войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Трамп назвал военную интервенцию США на Ближний Восток «величайшей ошибкой» в истории Соединенных Штатов.