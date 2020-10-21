Работника шиномонтажа убило колесом в Москве

Работника шиномонтажа в Москве убило перекаченное колесо, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

В полицию сообщили о том, что 20 октября на Рязанском проспекте обнаружили труп мужчины.

«Мужчина, работавший на шиномонтаже, погиб из-за несоблюдения техники безопасности при работе с оборудованием для шиномонтажа. Он менял колесо автомобиля на проезжей части, перекачал его, и оно взорвалось», – пояснил источник РИА «Новости».

Мужчина был уроженцем Таджикистана, ему было 39 лет.

В 2018 году женщину на остановке в Москве убило отлетевшим колесом.