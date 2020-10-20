Мишустин рассказал о восхищении Путиным и Королевым

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, на кого из исторических личностей или деятелей современности он хотел бы ориентироваться.

«Без сомнения, президент России Владимир Владимирович Путин вызывает восхищение. Столько лет нести ответственность за людей, за развитие своей страны – это абсолютно искреннее вызывает восхищение», – цитирует ТАСС Мишустина.

«В исторической перспективе я бы назвал Сергея Павловича Королева. Сергей Павлович – это тот человек, на которого хочется быть похожим», – сказал он и добавил, что очень гордится дружбой с внуком Королева Андреем.

В качестве личности, заслуживающей восхищения, Мишустин назвал также Стива Джобса. «Он очень мудрый человек», – считает глава правительства.

Ранее Мишустин рассказал, согласился ли бы он возглавить правительство, если бы знал о грядущей пандемии коронавируса. По его словам, «знание того, что может случиться, не является основой при принятии решений, когда приглашают на такую позицию». Мишустин добавил, что «любая серьезная позиция, будь то руководитель крупной корпорации, министр, вице-премьер, председатель правительства – это про ответственность».