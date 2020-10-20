Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на рисках вокруг падения спроса из-за новой волны коронавируса в мире.

По состоянию на 7.31 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,87% – до 42,25 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 0,75%, до 40,75 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,1%, до 40,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Продолжающийся активный рост заражения COVID-19 по всему миру продолжает оказывать негативное влияние на настроения рынка, поскольку новые карантинные меры, вводимые странами с целью предотвратить распространение вируса, влекут за собой серьезное падение спроса на «черное золото». Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в понедельник число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 40 миллионов.

«С апреля мы стали свидетелями чудесного восстановления спроса на нефть, который сейчас составляет около 92% от уровня, предшествующего пандемии, но еще рано объявлять об окончании эры падения спроса на нефть из-за COVID-19», – сказала Reuters аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.

Кроме того, давление на рынки оказали появившиеся в СМИ сообщения о том, что комитет ОПЕК+ на встрече в понедельник не обсуждал изменение планов по сокращениям добычи нефти в рамках сделки.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам встречи в понедельник вынес рекомендации участникам сделки придерживаться ее текущих параметров. Планы же на зимний период, который обещает быть более неопределенным, альянс обсудит в ноябре. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее – на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.