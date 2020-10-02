МИД Литвы оценил ответные санкции Белоруссии

Глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ответные санкции Белоруссии не болезненны для его страны.

«Эти санкции вообще для нас никак не болезненны. Они просто пытаются создать впечатление, что тоже действуют активно, зеркально, при этом никак не меняют свою политику», – передает RT слова Линкявичюса.

Также он заявил, что санкции Белоруссии не меняют позицию Литвы, «оценку ситуации Евросоюзом и вообще международным сообществом».

31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для президента страны Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур. 25 сентября страны Балтии расширили список санкций до 100 должностных лиц.

Напомним, 29 сентября представитель МИД Белоруссии пояснил, что в Минске составили свои санкционные списки по Латвии, Литве и Эстонии. В них внесены примерно по 100 чиновников каждой из этих стран, которым запрещен въезд в Белоруссию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД