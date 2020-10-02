В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 18–20 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс шести градусов.

Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 16–21 градуса тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс три градуса.