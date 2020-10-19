Трутнев поручил ликвидировать неэффективные ТОР и ОЭЗ

Необходимо проанализировать эффективность территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) и, в случае неэффективности, внести предложение об их ликвидации, заявил вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Вице-премьер поручил Минэкономразвития России и Минвостокразвития России провести анализ действующих преференциальных зон и в тех ситуациях, когда на такой территории нет работающих инвесторов, а сама преференциальная зона является «пустым» образованием, внести в правительство РФ предложение по ее ликвидации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы аппарата полномочного представителя президента в ДФО.

Ранее Трутнев сообщил, что ряд существующих в России особых экономических зон планируется объединить из-за неэффективности нынешнего дробного деления.