Глава НАСА оценил шансы найти следы жизни на Марсе SpaceX отправила на орбиту новую партию спутников Starlink 18 октября 2020, 17:16 Текст: Абдулла Шакиров

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink. На тяжелой ракете-носителе Falcon 9 на орбиту были отправлены 60 мини-спутников, сообщается на сайте компании. Это уже 14-й вывод на орбиту спутников Starlink. Предыдущая партия была запущена в начале октября. В дальнейшем SpaceX планирует разместить орбитальную группировку из 30 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, обеспечивающей доступ в интернет в любой точке Земли.

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