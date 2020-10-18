Девочка с коляской упала с эскалатора в московском ТЦ В Москве арестовали напавших на полицейских мужчин 18 октября 2020, 15:54 Текст: Абдулла Шакиров

Двух мужчин в Москве арестовали за нападение на полицейских, сообщили в главном следственном управлении СК столицы. Мужчины напали на правоохранителей на детской площадке после требований прекратить распитие спиртных напитков, передает ТАСС. В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». В начале октября в Москве женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейских на улице.

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