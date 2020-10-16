Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась снижением 16 октября 2020, 10:24 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,07% – до 2815,25 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,29% – до 1135,52 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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