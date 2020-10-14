В Госдуме объяснили необходимость перевода старшеклассников на дистанционку

Решение мэра Москвы о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение было принято после обсуждения с санитарными врачами и учителями, заявила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«Решение о переводе школьников старших классов на дистанционное обучение было принято после обсуждения с санитарными врачами и учителями. Такие меры ранее дали свой эффект, с их помощью удалось сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Небольшие каникулы смогли привести к улучшению эпидемиологической обстановки и снижению заболеваемости детей, поэтому шаги московских властей – адекватные, и они работают», – цитирует ФАН Тутову.

По ее словам, школьников младших классов перевели на обычный формат обучения еще и потому, что организовать для них дистанционку гораздо сложнее. Тутова выразила надежду, что с ноября ученики всех классов вернутся в обычный режим.

«Дальнейшие решения в Москве и в целом по регионам будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом», – добавила она.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.