В Госдуме объяснили необходимость перевода старшеклассников на дистанционку

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14 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Латвия снова хочет получить у России «от мертвого осла уши»

Маленький городок Пыталово до сих пор является мечтой ряда латвийских политиков pytalovo.reg60.ru
Безобидный, казалось бы, законопроект, внесенный на рассмотрение парламента Латвии, может иметь последствия в том числе и для России. Речь идет о «латышских исторических землях», среди которых упоминается и небольшой городок в Псковской области. Каким образом в Латвии обосновывают свои претензии на российские территории и какова история этих земель в реальности? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В чем уязвимости избирательной системы США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская электоральная система архаична, непрозрачна и уязвима для ошибок и фальсификаций. За исключением редких побед «на вынос», никто в последние лет семьдесят доподлинно не знал, кто же реально победил на тех или иных выборах. Подробности...

Чем опасен миф о тюркском мире

Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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    В Госдуме объяснили необходимость перевода старшеклассников на дистанционку

    14 октября 2020, 20:26

    Текст: Ксения Панькова

    Решение мэра Москвы о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение было принято после обсуждения с санитарными врачами и учителями, заявила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

    «Решение о переводе школьников старших классов на дистанционное обучение было принято после обсуждения с санитарными врачами и учителями. Такие меры ранее дали свой эффект, с их помощью удалось сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Небольшие каникулы смогли привести к улучшению эпидемиологической обстановки и снижению заболеваемости детей, поэтому шаги московских властей – адекватные, и они работают», – цитирует ФАН Тутову.

    По ее словам, школьников младших классов перевели на обычный формат обучения еще и потому, что организовать для них дистанционку гораздо сложнее. Тутова выразила надежду, что с ноября ученики всех классов вернутся в обычный режим.

    «Дальнейшие решения в Москве и в целом по регионам будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом», – добавила она.

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    Обсуждение:  16 комментариев

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.


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