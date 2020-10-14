Украину испугал обновленный состав СПЧ ООН

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено обновленным составом Совета ООН по правам человека, сообщила пресс-служба ведомства.

«Не может не вызывать беспокойства продолжение попадания в состав Совета, в том числе в результате последних выборов, государств, осуществляющих сознательную политику подавления прав собственных граждан, которые проводят неоимперскую агрессивную политику против соседних государств и репрессии местного населения на оккупированных территориях», – сообщается на сайте МИД Украины.

При этом отмечается, что Украина готова и дальше совместно работать с партнерами для эффективной реализации Советом по правам человека своего основного мандата.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека.

Напомним, Россия после четырехлетнего перерыва была избрана членом Совета ООН по правам человека. В 2016 году Россия не получила достаточное число голосов для переизбрания. Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ в 2018 году и заявили, что будут готовы вновь присоединиться к СПЧ ООН в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа.

Кроме Украины, членами Совета ООН по правам человека на три года с 1 января 2021 года избраны Россия, Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Великобритания.