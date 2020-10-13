Психолог рассказал, как реагировать на фантазии об убийстве у подростков

В ситуации, подобной той, в которой оказался друг подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, с которым молодой человек делился планами о возможном совершении теракта, нападения и так далее, следует в срочном порядке обратиться к психологу, сказал газете ВЗГЛЯД психолог, заслуженный профессор и заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик РАО Александр Асмолов.

Друг подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом Данила Монахова рассказал, что со своими родителями молодой человек «не очень контачил», увлекался оружием с подросткового возраста, а также делился с товарищами намерениями устроить теракт, но те не воспринимали данную информацию всерьез.

«Сегодня мы мним несколько сложных явлений. И первое, на удивление, это резкий рост жестокости, агрессии и превращение жестокости и агрессии, несмотря на кризис, в нормы поведения детей и подростков. Когда мы сталкиваемся с подобным поведением, это последствие того, что жестокость, агрессия, попытка разрешить любые конфликты с помощью того или иного оружия – это та зона риска, в которой находится наше общество», – говорит Асмолов.

По его словам, когда в подобной ситуации у тех или иных подростков появляется фантазия об убийстве, то нужно понимать, что эти мысли могут стать реальностью. Тем более, что на сегодняшний день между воображаемым миром и реальностью постепенно стирается грань.

«В связи с этим, когда человек сталкивается с подобной ситуацией, следует вести себя максимально осторожно, попытаться, чтобы эта ситуация попала в поле внимания тактических психологов, которые есть сегодня в каждом городе, и которые так или иначе помогут принять решение в подобного рода случаях», – советует профессор.

Собеседник уточняет, что тем, кто попадает в ситуацию, где друг, товарищ, знакомый начал странно себя вести, проявляет нездоровый интерес к оружию, говорит о возможном совершении теракта, нападения и так далее, следует в срочном порядке обратиться к психологу, куратору, классному руководителю или другим лицам, способным повлиять на ход события.

«У людей всегда должны возникать вопросы: «А вдруг это перейдет в реальность? А вдруг это приведет к тяжелым последствиям?». Вот об этом можно было бы посоветоваться, обратившись, например, к школьному психологу или классному руководителю», – подытожил Асмолов.

В понедельник в поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний Монахов после конфликта со своей бабушкой устроил стрельбу по прохожим, а затем скрылся в лесу. Позже подозреваемого нашли мертвым, ему проведут посмертную психиатрическую экспертизу. В результате инцидента есть как погибшие, так и пострадавшие от огнестрельного ранения.