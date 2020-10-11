Робот «Федор» лишился аккаунта в Twitter после оскорбления космонавтов

Официальный аккаунт робота-космонавта «Федора» в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС и ситуацию в ракетно-космической отрасли, удален после оскорблений в адрес российских космонавтов.

При попытке найти аккаунт робота поиск выдает сообщение, что такой учетной записи не существует, передает РИА «Новости».

Последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты, в которых утверждалось, что российские космонавты были в состоянии алкогольного опьянения на одном из видео. В опубликованном аккаунтом ролике от 2014 года космонавты Максим Сураев, Александр Самокутяев и Елена Серова участвуют в съемке видео в защиту тигров. Робот заявил, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов.

«Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы. – прим. ВЗГЛЯД)», – говорилось в твите.

Отметим, что красными и опухшими лица становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове.

Twitter-аккаунт под именем Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС.

Ранее робот «Федор» в жесткой форме ответил на шутку телеведущего Ивана Урганта, заявившего, что в космонавты можно брать людей с психическими отклонениями, «грабителей старух» и малолетних осужденных.

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